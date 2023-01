Le bicentenaire d'Edouard Lalo : rétrospective sur la vie d'un musicien à part

Si Chabrier composa España après un séjour enchanteur en Espagne et la découverte de la musique espagnole et andalouse, Lalo, lui, ne mit jamais le pied en terre ibérique. Il nous offre cependant un magnifique voyage avec sa Symphonie espagnole et ses rythmes de habanera, de mauresque et de malagueña. Écrite en 1874, juste après le Concerto en fa, cette "symphonie" est en fait un concerto pour violon, découpé en cinq mouvements. Dédiée à son ami le virtuose Pablo de Sarasate, qui la mettra au cœur de ses tournées internationales, cette œuvre chatoyante, pleine de vie et de contrastes, apportera à Lalo une notoriété qui dépassera les frontières.

À la même époque, Lalo commence à composer son deuxième opéra, Le Roi d’Ys, inspiré d’une légende bretonne. Après l’échec de Fiesque, il compte bien prend sa revanche dans le monde lyrique. Et il gagne son pari : créé en 1888 au Théâtre du Chatelet, Le Roi d’Ys remporte un véritable triomphe ! Il sera joué 100 fois au cours de l’année à Paris, puis à Genève, Amsterdam, Anvers, Bruxelles et Rome. Le livret sera très vite traduit en hollandais, allemand, italien, tchèque, russe et roumain.