Le bicarbonate de soude fait-il perdre du poids comme le dit TikTok ?

Aucune donnée scientifique fait le lien entre bicarbonate de soude et perte de poids. Cependant, la poudre blanche peut faciliter la digestion et agir comme un coupe-faim. Mais ses effets sont temporaires. Sa consommation est par ailleurs déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. Les personnes suivant un traitement médicamenteux ne doivent pas en consommer. Une fois ingurgité, il peut "diminuer la concentration dans votre sang de certains médicaments", précise le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Pour réduire la cellulite, le Dr Idz conseille de faire une activité sportive, notamment du vélo.