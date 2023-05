Le beurre de ferme, un beurre de caractère en concours en Luxembourg pour la quatrième année

Mettre en avant des produits du terroir artisanaux comme le beurre de ferme, c'est l'objectif du concours provincial qui en était sa quatrième édition ce mercredi matin à Bastogne. Cette année c'est le beurre doux, non-salé qui était à l'honneur. Les organisateurs, la Province de Luxembourg, avaient réussi à réunir un bel échantillon de la production luxembourgeoise. " C’est tout un travail qui n’est pas toujours valorisé à sa justice valeur ", explique Christiane Collinet, cheville ouvrière du concours et agricultrice, " ça demande énormément de temps et ça ne génère pas un bénéfice important !" Il reste une vingtaine d’agriculteurs luxembourgeois qui font encore leur beurre et 11 d’entre eux ont participé au concours. Jacques Lemoine, Président d’un jury de douze personnes venues de milieux divers précise que tous les beurres présentés étaient de bonne facture. " On est vraiment avec des produits artisanaux, des beurres fermiers au lait cru, " poursuit-il " Chaque beurre a son caractère. Il plaît ou le plaît pas, cela va dépendre de chacun mais on n’a pas ici le côté industriel d’un beurre neutre, peut-être passe-partout, mais qui manque de caractère ! " Les douze jurés ont apprécié la présentation, la texture du beurre mais également leur arôme et leur goût ! Présentation des résultats, le 26 juin !