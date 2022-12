Le beurre au lait cru, un médicament ?

Le beurre au lait cru selon Maya De Decker, au départ astrophysicienne et prof de sciences, maintenant consultante en profilage alimentaire. Maya précise elle-même qu’elle n’est pas diététicienne, mais elle a repris les enseignements de Taty Lauwers qui a écrit une foule de livres assez intéressants sur la nutrition et qui professe par ailleurs des opinions souvent contestables dans d’autres domaines.

Je reprécise avant d’aborder la question du beurre au lait cru, que Maya, en tant que scientifique de formation s’impose une démarche scientifique dans son approche de la nutrition. Et plus précisément le beurre cru, d’ici en Wallonie obtenu du lait de vaches qui l’été mangent de l’herbe et l’hiver du foin, on le dit tout de suite, l’herbe, c’est encore mieux. C’est une bombe de vitamines : A, D, K2, E dont certaines avec de fortes propriétés antioxydantes. C’est une source de nutriments importants : Sélénium, acide butyrique qui semble-t-il serait excellent pour la santé intestinale, " acide linoléique conjugué ", là je cite, car je le découvre, et il est par ailleurs vendu très cher comme complément alimentaire, et surtout, contrairement à une croyance tenace, le beurre au lait cru de vache à l’herbe, c’est important de le préciser, contient des oméga 3 et oméga 6. A savoir des acides gras poly-insaturés.

Bon, attention, tout ça est détruit par la cuisson, donc ce beurre au lait cru, il donne le meilleur de lui-même sur la tartine (de pain au levain, évidemment, on ne va pas gâcher) ou juste fondu dans des pâtes au beurre, en beurre maître d’hôtel, ou encore mélangé à des épices, du sel fumé et autres merveilles.

Vous allez me dire, mais les calories ? Et là, je reviens avec mes propres investigations, depuis des années que je me farcis des articles sur le lien entre calories, santé et prise de poids, le gras, surtout insaturé n’est plus l’ennemi depuis longtemps, c’est bien le sucre, mais c’est un autre sujet, sucre qui est très vite nocif, même chez des gens qui ne sont pas en surpoids !

www.mayadedecker.be