Le "bête" smartphone (dumbphone), c’est la hype

À côté de ce besoin de se déconnecter pour éviter d’être constamment sollicité et donc déconcentré, à côté de l’attrait pour l’objet vintage, minimaliste aussi, il y a aussi bien sûr le faible coût à l’achat et la solidité du téléphone, tout comme sa plus longue durabilité et donc son argument environnemental. D’autres encore y voient un avantage par rapport à la sécurité et au fait d’éviter que ses données personnelles ne soient récupérées, même s’il y a toujours les SMS dans les téléphones basiques.