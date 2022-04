Le Bestiarium du sculpteur et céramiste Johan Creten, à découvrir à La Piscine à Roubaix.

Sculpteur et céramiste belge à la renommée internationale, Johan Creten est né à Tirlemont en 1963. Il a été pensionnaire de l’Académie de France de Rome - Villa Médicis - en 1996. Il travaille ensuite à Miami et au Mexique et présente son oeuvre aux quatre coins du monde. Il est le premier artiste à effectuer une résidence à la Manufacture de Sèvres entre 2004 et 2007. En 2005, il expose dans les salles Renaissance du Louvre. En 2020, une grande exposition lui est consacrée à la Villa Médicis. Johan Creten illustre magistralement le renouveau de la céramique, une pratique décriée dans les années 1980, qui aujourd’hui occupe une place singulière dans l’art contemporain.