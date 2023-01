Le best of JAM de la semaine : ce qu’il ne fallait pas louper du 16 au 20 janvier

Depuis un peu plus d’une semaine, Jam vous propose le meilleur de ce qui se fait en Fédération Wallonie-Bruxelles par le biais de live sessions. On a commencé avec Judith Kiddo qui nous a notamment présenté son tout nouveau single "Ready to Heal" qui annonce un album à venir. Cette semaine c’est au tour de Satchel Hart de nous proposer sa Jam session. Lui aussi arrive avec un tout nouveau projet rock psyché. C’est à découvrir sur Auvio, YouTube et les réseaux sociaux de Jam.