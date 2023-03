Le Bertrigeois d’adoption, Mr Maxx présente son nouveau single "Traces de Bonheur"

Et des activités en rapport avec le bonheur, il y en a un peu partout partout aux quatre coins de nos provinces et à Bruxelles et ce sous divers aspects.

Ainsi, à Bertrix, en province de Luxembourg, Mr Maxx, Français d’origine, installé depuis peu dans nos Ardennes, est un passionné de musique. Et son dada, c’est la scène. Et c'est au cœur de nos régions qu’il a écrit son premier album "Et toi tu ris". Ca c’était il y a deux ans et en 2022, il sort "Peace, Love and Rock’n Roll".

Mr Maxx vient d’enregistrer un nouveau single "Traces de Bonheur". Il était l’invité de Jean-Marc Decerf ce lundi

"La vie à Bertrix c’est cool ! Ca change du tumulte des grosses villes […] c’est une bonne source de calme pour travailler".

Son nouveau single a été enregistré en Allemagne :

"On a trouvé un producteur qui avait avait envie d’enregistrer du français, sans comprendre un seul mot de français mais pour suivre la mélodie. Ils sont demandeurs de chansons françaises […] c’était une bonne expérience. On l’a enregistrée comme une chanson rock anglaise mais avec du chant en français".