Le Benfica Lisbonne sacré champion du Portugal pour la 38e fois

Le Benfica Lisbonne a été sacré champion du Portugal pour la 38e fois de son histoire après sa victoire contre le dernier du classement Santa Clara (3-0), lors de la dernière journée samedi. Benfica termine avec deux points d'avance sur le FC Porto, vainqueur du Vitoria Guimaraes (3-0).

Le club des Aigles, qui n'avait pas été champion depuis 2019, totalise 87 points en 34 journées, ainsi que l'attaque la plus prolifique (82 buts) et la défense la plus solide (20 buts). Entraînés depuis l'été dernier par l'Allemand Roger Schmidt, les Lisboètes ont creusé un avantage confortable tout au long du championnat, devant ensuite résister au retour de Porto après une série de défaites début avril.

Le coach de 56 ans prônant le jeu offensif avait déjà remporté le championnat d'Autriche en 2014 aux commandes du Red Bull Salzburg. C'est aussi le premier titre de champion du Portugal remporté par Rui Costa, depuis que l'ancien joueur du Benfica et de la Seleçao s'est fait élire président du club.

Benfica a battu à domicile le relégable Santa Clara (3-0), avec des buts de Gonçalo Ramos, Rafa et Grimaldo, tandis que Porto l'a emporté sur le même score devant le Vitoria Guimaraes, grâce aux réalisations de Mehdi Taremi, Otavio et Evanilson. C'est l'Iranien du FC Porto Taremi qui s'est adjugé le titre de meilleur buteur du championnat, devant le Portugais Ramos.

Aussitôt après le coup de sifflet final, les supporters du Benfica déjà rassemblés dans les rues du centre de Lisbonne ont explosé de joie pour les traditionnelles scènes de liesse.

Les deux premiers de la ligue portugaise obtiennent un accès direct à la phase de poules de Ligue des champions. Benfica et Porto s'y retrouveront donc la saison prochaine après avoir été tous les deux éliminés cette année par le finaliste Inter Milan, en quarts et en huitièmes respectivement.

Braga a terminé troisième du classement, devant le Sporting Portugal, et défiera le FC Porto de Sérgio Conceiçao en finale de Coupe du Portugal le week-end prochain.

A l'autre bout d'un classement comptant 18 équipes, Santa Clara est dernier, accompagné dans la zone rouge par Paços Ferreira, qui doit encore jouer son dernier match samedi soir contre Braga.