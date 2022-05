Le Benelux en passe de devenir la région solaire de l'Europe selon le Secrétariat général

La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sont en voie de devenir ensemble une région de pointe en matière d'énergie solaire, via les panneaux photovoltaïques, au sein de l'Union européenne, se félicite jeudi le Secrétariat général de l'Union Benelux. Pour ces trois pays, cette énergie représente en effet 30.000 emplois, un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, une cinquième place au sein de l'UE en termes de production d'énergie solaire et la réduction de six millions de tonnes de CO2.

Avec leur superficie réduite, les pays du Benelux représentent tout de même un huitième (12%) de la capacité totale d'énergie solaire au sein de l'UE, relève le Secrétariat général à l'issue d'une conférence organisée sur le sujet. La croissance annuelle en la matière y a augmenté de 24% entre 2015 et 2019, alors qu'elle était de 8% dans l'UE. Et d'ici à 2025, une croissance de 20% de la capacité est attendue au sein des trois pays.

Le Bénélux 5e plus grand producteurs d'électricité photovoltaïque

En termes de production d'énergie au moyen de panneaux photovoltaïques, le Benelux occupe en outre la cinquième place au sein de l'UE. Cela alors qu'il existe encore un "énorme potentiel" de croissance, selon le Secrétariat général, puisqu'aujourd'hui la part de l'énergie solaire dans la production d'énergie renouvelable au niveau national est d'environ 11% en Belgique et aux Pays-Bas et de 5% au Luxembourg.

En 2020, l'utilisation de panneaux photovoltaïques dans ces trois pays a réduit les émissions de CO2 de plus de 6 millions de tonnes, ce qui équivaut aux émissions annuelles de 732.000 ménages.

A lui seul, le Benelux représente 15% de l'emploi (30.000 postes sur 195.000) dans le secteur des panneaux solaires en Europe. La croissance moyenne en la matière d'ici à 2025 est de 13% au sein du Benelux, tirée particulièrement par le Luxembourg (+28,3%).

Enfin, pointe le Secrétariat général, le chiffre d'affaires du marché des panneaux solaires au Benelux est de plus de 3,5 milliards d'euros. Cela représente plus de 17% du marché de l'UE, dont le chiffre d'affaires est de 17,31 milliards d'euros.

Applications dans de nombreux modèles

Le potentiel d'innovation des panneaux solaires est également élevé et se situe dans des domaines tels que la mobilité, l'utilisation dans l'agriculture ainsi que les panneaux solaires intégrés aux bâtiments, comme sur les façades ou les fenêtres.

"L'énergie solaire a un énorme potentiel dans l'UE. Chaque panneau solaire réduit la dépendance énergétique de la Russie immédiatement et directement", commente la ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen). Selon elle, le 14 mai, plus de 90 GW d'énergie ont été générés avec des panneaux solaires. "Ce record européen montre l'énorme potentiel du solaire. Cependant, trop de gens aujourd'hui ne peuvent pas se le permettre et utilisent leurs économies pour payer leurs factures d'énergie. L'un des principaux défis consiste à les soutenir. Parce que le soleil et l'isolation réduisent structurellement la facture énergétique."