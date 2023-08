Le "benching" ou quand on est mis sur le banc de touche dans une relation amoureuse.

De nos jours, avoir une relation amoureuse sans couac devient périlleux. Avec les applications de rencontre, certains prétendants se permettent de disparaître du jour au lendemain tandis que d'autres, plus malveillants, ont désormais la fâcheuse tendance de considérer leur conquête comme un deuxième choix. Et cela a un nom : il s'agit du benching.

Un SMS par ci, un SMS par là. Et puis, plus rien. Votre prétendant disparaît dans la nature comme par magie. Les rencontres amoureuses ne sont pas toujours simples, d'autant que votre nouvel amant se met à vous renvoyer des messages lorsque vous ne vous y attendez pas. Les signaux semblent contradictoires : votre amoureux paraît intéressé et pourtant, il ne s'engage pas. Si ce genre de scénario vous évoque quelque chose, sachez que vous êtes victime de "benching". C'est le cas si dans ce contexte, la personne ne souhaite pas officialiser votre relation et vous accorde de l’attention dès que cela lui chante.