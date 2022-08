Le béluga de la Seine va être déplacé vers un bassin d’eau salée : une opération "hors du commun"

L’extraction du béluga, égaré dans la Seine depuis une semaine et dont l’état de santé semblait stable mardi, s’annonce comme une opération "hors du commun", a indiqué à l’AFP une membre de l’équipe du Marineland d’Antibes (Alpes Maritimes), arrivée lundi soir sur place.

Les nouvelles de l’animal "sont correctes" mardi matin, a indiqué Isabelle Brasseur, l’une des membres de l’équipe.

Le scénario de l’opération d’extraction est au point : "on a ce matin quelque chose qui tient la route. On va exposer ce plan aux personnes qui vont nous aider et on va l’affiner" lors de ces échanges, a-t-elle dit.

Une réunion sur le sujet est prévue en fin de matinée avec la préfecture, a indiqué à l’AFP une autre source ayant requis l’anonymat.

Sollicitée par l’AFP, la préfecture n’avait pas répondu dans l’immédiat.

Dans le cas présent, "ce qui est hors du commun, c’est le lieu", a-t-elle relevé. Les berges de la Seine "ne sont pas accessibles aux véhicules" à cet endroit et "tout doit être transporté à la main".