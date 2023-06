Le Belgo-Djiboutien arrêté à Djibouti expulsé vers la Belgique

Nasser Abdillahi Boulaleh, le Belgo-Djiboutien arrêté à Djibouti jeudi, a été expulsé et a atterri à Paris avant de prendre un train en direction de Bruxelles vendredi, selon les informations d’Alexis Deswaef, avocat du parti d’opposition djiboutien et vice-président de la fédération internationale des droits humains (FIDH).

Après son arrestation le 3 juin, il aurait été détenu dans des conditions dégradantes, presque nu dans une cellule sale et sans aération, infestée de moustiques et aurait également subi des interrogatoires, explique l’avocat.

Nasser Abdillahi Boulaleh est un partisan de l’opposition djiboutienne et l’ancien trésorier du parti d’opposition, le Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement (MRD). Il a été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Djibouti le samedi 3 juin, a appris l’agence Belga. Plusieurs proches du ressortissant belgo-djiboutien affirment qu’il s’était rendu sur place pour une visite familiale. Selon le MRD, qui a communiqué l’information sur ses réseaux sociaux, Nasser Abdillahi Boulaleh aurait été arrêté par les services spéciaux djiboutiens à l’aéroport de la capitale, alors qu’il venait de rejoindre le pays via un vol depuis Paris. "Cette succession d’arrestations est interpellante et inacceptable, après celle de Moustapha Ahmed Ali le mois dernier", avait réagi Alexis Deswaef jeudi, en référence à l’arrestation du coordinateur du MRD en Europe, également ressortissant belgo-djiboutien.