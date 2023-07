Le Belgian Open est de retour pour sa 34e édition du 26 au 30 juillet

Des tribunes pleines, des matchs d’un niveau incroyable et des activités diverses et variées pendant toute la semaine. Voilà le programme du Belgian Open version 2023. Se déroulant à Namur du 26 au 30 juillet, c’est le principal événement du handisport en Belgique. Avec plus de 4.000 spectateurs sur la semaine et une soixantaine de joueurs de plus de 25 nationalités différentes, le tournoi est devenu un incontournable, aussi bien pour les amateurs de sport que pour les meilleurs joueurs de la discipline. A tel point que l’ex n°1 mondial chez les hommes, actuellement n°3, Gustavo Fernandez, l’a qualifié de " tournoi le plus professionnel du circuit ". Le nouveau comité organisateur compte bien placer la barre toujours plus haut pour cette édition inédite.

Le jeudi 27 juillet à 19h00, la traditionnelle exhibition aura lieu, mettant en compétition deux paires constituées d'un joueur en chaise roulante et d'un joueur valide. Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir Joachim Gérard, joueur belge classé 4e mondial actuellement. Cette exhibition permettra à deux personnalités connues du grand public de se mesurer à des joueurs participant au tournoi, puis d'essayer elles-mêmes le tennis en fauteuil. Ainsi, elles pourront prendre conscience de l'exploit que réalisent quotidiennement les pratiquants de cette discipline. Avant cet événement, une initiation en chaise roulante sera proposée au public de 16h00 à 18h00 en collaboration avec la Ligue Handisport Francophone.

La semaine se clôturera en apothéose avec les finales quads, dames et messieurs, qui débuteront respectivement à 11h00, 14h00, 16h00. C’est l’occasion de venir voir les meilleurs athlètes mondiaux de chaque catégorie s’affronter pour le titre final, et de prendre une “claque d’humilité” devant les prestations réalisées par ces joueurs.

Pour plus d’informations : https://www.belgianopen.be