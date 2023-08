Le Belgian National Orchestra ouvre sa nouvelle saison musicale, ancrée dans l’actualité

Pour le concert d’ouverture, nous retrouverons également un grand interprète, le pianiste norvégien Leif Ove Andnes. Considéré comme l’un des plus grands interprètes actuels de Beethoven, il interprétera le Concerto Empereur, qui dépeint la prise de Vienne par Napoléon en 1809. Une œuvre qui, comme le souligne Anthony Hermus, renvoie à certaines crises actuelles.

On retrouvera la musique contrastée de Beethoven dans les programmes du violoncelliste Yibai Chen le 21 octobre, des pianistes Maria Jao Pires le 15 décembre et Kirill Gerstein le 16 et 17 décembre.

L’intégrale des symphonies de Mahler, le grand projet

Toujours lors du concert d’ouverture, nous entendrons le Totenfeier de Mahler, une marche funèbre qui rend hommage à Wim Henderickx. C’est aussi le prélude d’un projet sur deux ans qui rassemble La Monnaie, Bozar et le Belgian National Orchestra : celui de jouer l’intégrale des Symphonies de Mahler. Et le 23 et 24 septembre, le Belgian National Orchestra dirigé par Roberto González-Monjas entamera ce Cycle Mahler avec la Première Symphonie, qui oscille justement entre espoir et désespoir.

Enfin, Prokofiev sera également au programme du concert d’ouverture du BNO, avec quelques extraits symphoniques de son opéra satirique L’amour des trois oranges, créé en 1921 au théâtre de Chicago.

Et c’est justement sur les compositions de Prokofiev lors de ses voyages en Amérique et en Europe entre 1918 et 1936 que se concentrera Le Festival Prokofiev, qui se déroulera du 31 janvier au 4 février 2024 à Bozar. L’occasion de découvrir des œuvres peu jouées du compositeur, et c’est le pianiste belge Florian Noack qui ouvrira ce festival le 31 janvier.

Ce vendredi 8 septembre, nous pourrons donc vivre une ouverture de saison tout en contraste qui introduit une programmation ancrée dans l’actualité, et qui nous donnera sans doute de l’espoir, ou à défaut de la joie et de grands moments de musique. Nous vous donnons rendez-vous dès 20h sur Musiq3 pour suivre ce concert en direct.

Retrouvez toute programmation de cette nouvelle saison musicale sur le site du Belgian National Orchestra.