Le Belge Wout Alleman champion d’Europe de VTT marathon, Nino Schurter dans l'histoire en cross-country

Le Suisse Nino Schurter est entré dans l'histoire du mountainbilke, dimanche, à l'occasion de la deuxième manche de la Coupe du monde de cross-country à Lenzerheide, en Suisse. Le décuple champion du monde a remporté sa 34e victoire en Coupe du monde et est désormais le seul détenteur de ce record.

En attaquant après 40 minutes de course, Schurter, 37 ans, n'a plus été menacé par la suite. Ému, il s'est jeté dans les bras de son entourage après l'arrivée. Schurter partageait avec le Français Julien Absalon le record de 33 victoires en Coupe du monde avant sa victoire dans les Grisons.

La lutte pour la deuxième place s'est jouée 15 secondes plus tard dans un sprint à trois, dans lequel le Sud-Africain Alan Hatherly s'est montré plus rapide que les Français Jordan Sarrou et Thomas Griot, troisième et quatrième.

Côté belge, Jens Schuermans et Pierre de Froidmont ont fini 30e et 34e. Arne Janssens a fini 59e, Clement Horny 81e et Jens Adams 84e.

Chez les dames, la Française Loana Lecomte s'est imposée avec 18 secondes d'avance sur la championne des Pays-Bas Anne Terpstra. La Suissesse Alessandra Keller a terminé troisième. La championne de Belgique Emeline Detilleux a franchi la ligne en 23e position. Githa Michiels s'est classée 53e.