Wim Fissette n’est plus l’entraîneur de Naomi Osaka, a annoncé le coach trudonnaire mercredi sur Instagram. Il travaillait avec la joueuse japonaise depuis 2019.

"Cela a été un privilège d’entraîner Naomi depuis 2019 et de l’avoir vu devenir la championne qu’elle est", a écrit Fissette sur Instagram. "Elle a inspiré une génération entière à tomber amoureux du jeu et de s’exprimer sur leurs croyances et c’est incroyable d’avoir fait partie de cette aventure."