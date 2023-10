Le belge Umicore et l’allemand VW baptisent leur co-entreprise pour les matériaux des batteries "Ionway"

La coentreprise d’Umicore et du groupe Volkswagen destinée à la production à grande échelle de matériaux pour batteries dans l’Union européenne s’appellera Ionway, ont dévoilé vendredi la société belge spécialisée dans les matériaux et Powerco, la filiale du constructeur automobile allemand spécialisée dans les batteries. Tous deux ont investi 3 milliards d’euros dans ce projet, dont l’objectif est de produire des matériaux de batteries pour 2,2 millions de voitures entièrement électriques par an d’ici la fin de la décennie.

L’entreprise sera basée à Bruxelles. Elle devra approvisionner les usines européennes de cellules de batteries de PowerCo en matériaux clés pour les batteries. Elle couvrira ainsi une grande partie de la demande de la filiale de VW, tout en offrant à Umicore un accès sécurisé à une part importante de la demande européenne de matériaux cathodiques pour véhicules électriques. Ionway est le premier partenariat du genre entre un constructeur automobile basé en Europe et un leader mondial de premier plan de matériaux cathodiques, rappellent les deux partenaires.

Ils se disent "fermement décidés à renforcer l’empreinte de l’UE dans le secteur de la mobilité électrique en établissant des chaînes d’approvisionnement régionales, durables et transparentes pour les batteries". La nouvelle entreprise "deviendra sans aucun doute une référence industrielle dans le domaine de la mobilité électrique, stimulant l’innovation, créant des centaines d’emplois hautement qualifiés et contribuant à la transition énergétique", espère Mathias Miedreich, CEO d’Umicore.

"Cet accès sécurisé permet à PowerCo de fournir des cellules de batterie à des coûts compétitifs au groupe Volkswagen pour les années à venir, permettant ainsi à ses marques d’offrir des véhicules électriques attractifs et abordables à leurs clients", abonde Jörg Teichmann, le patron de la filiale du constructeur allemand.

Après 22 ans passés chez Umicore, le Belge Thomas Jansseune est devenu le CEO d’Ionway le 1er juillet dernier.