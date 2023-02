Le Belge Thibau Nys nouveau champion du monde espoirs de cyclocross !

Thibau Nys est devenu champion du monde espoirs de cyclocross, ce samedi, à Hoogerheide aux Pays-Bas. Grandissime favori, le Belge a assumé son statut pour l'emporter devant le Néerlandais Tibo Del Grosso et un autre belge, Witse Meeussen. Vainqueur en 2022, Joran Wyseure a terminé au pied du podium.

Troisième l’an dernier et déjà champion du monde juniors en 2020, Thibau, fils de Sven Nys, légende du cyclocross noir-jaune-rouge, a pris les commandes de la course dès le premier tour. Il s’est rapidement isolé en tête, laissant ses coéquipiers belges s’occuper du poil à gratter néerlandais Del Grosso.

Impressionnant et dominateur tout au long de la course, Nys n'a laissé aucune chance aux autres coureurs et s’est imposé en véritable patron. À 20 ans, il remporte les Mondiaux U23… 25 ans après son père.