Le Belge Sidi Larbi Cherkaoui lauréat du prix de danse Jacob’s Pillow 2022

"Fils d’une mère flamande et d’un père marocain, il réunit dans sa compagnie anversoise Eastman des danseurs de différents milieux culturels pour créer des ensembles qui nous donnent une idée de ce à quoi pourrait ressembler une collaboration mondiale", a-t-elle souligné.

Sidi Larbi Cherkaoui est un chorégraphe, danseur et metteur en scène contemporain international originaire d’Anvers. Il a fondé sa propre compagnie de danse anversoise, Eastman, en 2010 et a remporté nombreux prix pour son travail en solo et ses chorégraphies. Il a notamment chorégraphié un clip pour Beyoncé et Jay-Z.

Le Jacob’s Pillow Dance Award est décerné chaque année à un artiste dont la vision et les réalisations sont exceptionnelles et s’accompagne d’un prix de 25.000 dollars.