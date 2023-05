Le Belge Sébastien Carabin sacré champion du monde de cross duathlon à Ibiza

Sébastien Carabin a remporté mercredi les championnats du monde de cross duathlon, à Ibiza, en Espagne, où se déroulent cette semaine les Mondiaux ITU multisports.

En 1h30:20, Carabin, champion d’Europe en titre, a devancé de 24 secondes le Danois Jens Emil Sloth Nielsen et de plus de 2 minutes l’Italien Alessandro Saravalle. L’épreuve était composée de 5,8 km de course à pied, 20,9 km de mountainbike et à nouveau 3 km à pied. Carabin, ancien vététiste de 34 ans, est arrivé à la 1re transition en 3e position avant de faire la différence dans sa discipline de prédilection lors de la dernière des 2 boucles à vélo, comptant 38 secondes d’avance sur Nielsen à la 2e transition et résistant au retour du Danois sur les 3 derniers kilomètres.

Thibaut De Smet a pris la 8e place (1h36:38), tandis que Seppe Odeyn a terminé 11e (1h37:33). Nicolas De Smet, 18e chez les élites (1h40:25), a lui décroché la médaille de bronze chez les espoirs (U23), alors que le 3e des frères De Smet, Matteo, a quant à lui empoché l’argent chez les juniors. Samedi, Maurine Ricour, chez les élites dames, et Arnaud Dely, chez les messieurs, avaient terminé respectivement aux 8e et 4e places de l’épreuve de duathlon sur distance sprint, avant de monter ensemble sur la 3e marche du podium dimanche lors de l’épreuve de duathlon en relais mixte.

Lundi, Ilio Kopriva, seulement 16 ans, avait lui fini l’épreuve d’aquathlon en 17e position chez les élites, soit une 3e place chez les juniors (U18). Le jeune triathlète belge n’est autre que le fils aîné de Kathleen Smet, double olympienne en triathlon (16e à Sydney et 4e à Athènes), ancienne championne du monde sur longue distance. Plus tard dans la semaine seront encore décernés les titres mondiaux en cross triathlon (vendredi), triathlon de longue distance et aquabike (dimanche).