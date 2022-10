Le Belge Sean Villanueva O’Driscoll reçoit le piolet d’or, le Ballon d’or de l’alpinisme

Sean Villanueva O’Driscoll, un Belge d’origine irlando-espagnole a décroché le piolet d’or, la plus haute distinction mondiale du monde de l’alpinisme et de la montagne. C’est la toute première fois qu’un Belge reçoit ce trophée. Le piolet d’or récompense depuis le début des années nonante les exploits les plus méritants réalisés lors d’expéditions en montagne. C’est à l’alpinisme ce que le Ballon d’or est au football. Tous les grands alpinistes des 30 dernières années l’ont remporté et Sean Villanueva O’Driscoll, personnalité influente du monde de la montagne, vient désormais ajouter son nom à la liste de cette prestigieuse récompense.

Le fantasque Belge a reçu le piolet d’or grâce à sa traversée solitaire des aiguilles du Fritz Roy en février 2021 en Patagonie.