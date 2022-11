Le Belge qui avait collé sa main à côté de "La Jeune fille à la Perle" exprime des regrets

Le militant écologiste belge qui avait collé sa main sur le mur où était accroché le tableau "La Jeune fille à la Perle" de Vermeer, à La Haye, a exprimé vendredi après-midi, devant le tribunal, des regrets. "Je regrette d'avoir franchi la ligne. Ce n'est pas qui je suis vraiment", a déclaré le seul des trois activistes ayant refusé la procédure judiciaire accélérée.

David S., un habitant de Termonde âgé de 45 ans, avait également jeté un liquide rouge sur un autre activiste, Wouter M., qui s'était collé la tête à la célèbre toile de Johannes Vermeer. Un troisième protagoniste, Pieter G., avait filmé l'action.

Pieter G. et Wouter M. ont été jugés selon une procédure accélérée et ont écopé chacun de deux mois de prison, dont un avec sursis. Wouter M. a annoncé qu'il allait interjeter appel, considérant la peine trop sévère.

Vendredi, David S. comparaissait devant un tribunal de La Haye, ayant refusé la procédure accélérée. Le ministère public a requis à son encontre la même peine: deux mois de prison, dont un avec sursis.

"Les actions des suspects (...) n'ont rien à voir avec le droit de manifester", a estimé le ministère public néerlandais. "Le droit à manifester s'arrête là où commence de la violence ouverte dans un musée."

Un "risque énorme"

Pour le ministère public néerlandais, l'action des militants écologistes a provoqué de grands troubles concernant la protection du patrimoine culturel. "Nous parlons d'art ancien. Les suspects ont pris un risque énorme."

David S. s'est, lui, défendu en confiant sa grande inquiétude face à la crise climatique. "J'avais l'intention de placer la crise climatique au centre du débat sociétal (avec cette action). Je voulais faire progresser les choses. J'espère avoir la chance de réparer ce que j'ai fait."

Le Belge, en détention depuis plus d'une semaine, a également assuré que le trio avait agi avec prudence. "Nous nous sommes assurés de ne pas endommager la peinture. Je me suis assuré que le liquide n'était pas nocif, c'était de l'eau avec un colorant naturel", a-t-il expliqué, qualifiant l'action d'"acte de protestation politique".

Le chef-d'œuvre était protégé par une vitre en verre et n'a donc pas été endommagé, au contraire de son encadrement.

L'avocat de David S. a assuré que son client ne commettra plus jamais d'actions de ce genre, et a souligné que l'action était pacifique, menée dans le but de créer un effet de choc.