Le Belge Pieter Heemeryck sacré champion d'Europe de semi-Ironman à Tallinn

Pieter Heemeryck est devenu champion d'Europe d'Ironman 70.3, dimanche à Tallinn, dans la capitale de l'Estonie, où il a couvert le parcours (1,9 km natation, 90 km vélo et 21,1 km course à pied) en 3h36:56.

Le Louvaniste de 33 ans, 2e de l'Ironman d'Hambourg cette saison, a devancé de 1:59 l'Australien Mike Phillips (3h38:55), avec qui il a mené la course tout au long du parcours vélo. Le Finlandais Henrik Goesh a terminé 3e (3h39:27), s'emparant de la médaille d'argent européenne, devant l'Italien Alessandro Fabian (3h39:48). Christophe De Keyser s'est classé 12e (3h43:13) et Jonathan Wayaffe 20e (3h49:35). Heemeryck est le 2e Belge à remporter cet officieux titre de champion d'Europe sur semi-Ironman, après Bart Aernouts, en 2014 à Wiesbaden (All).

Ce résultat du triathlète louvaniste lui permet de se qualifier pour les Mondiaux d'Ironman 70.3 de 2024 (14 et 15 décembre), qui auront lieu à Taupo, en Nouvelle-Zélande. Chez les dames, où aucune triathlète belge ne participait, la victoire et le titre sont revenus à l'Allemande Laura Philipp, en 3h59:24, devant la Suissesse Imogen Simmonds (4h00:12) et la Britannique Emma Pallants (4h02:28).