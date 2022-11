Le Belge Michael Vanthourenhout sacré champion d’Europe de cyclocross à Namur

La ville de Namur accueillait, ce week-end, les championnats d’Europe de cyclocross. Ce dimanche après-midi, place à la course hommes. Une course remportée par Michael Vanthourenhout, qui s’offre le titre devant le Néerlandais Lars van der Haar. Un autre Belge complète le podium puisque Laurens Sweeck décroche la médaille de bronze. Quant à Eli Iserbyt, il a été contraint à l’abandon. Une course également marquée par les absences des spécialistes Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock.

Après un bon départ de van der Haar et Iserbyt, le Belge connaît rapidement un souci de chaîne. Le Néerlandais prend donc seul la tête, loin devant Vanthourenhout.

Au deuxième tour, van der Haar chute et est rattrapé avant d’être dépassé lar le Belge… avant que Vanthourenhout ne connaisse à son tour un souci mécanique. Le Belge repasse ensuite devant après un changement de vélo de son rival principal.