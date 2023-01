Le Belge Mewhy est le nouveau coup de cœur des Médias Francophones Publics

Le Belge Mewhy, avec sa chanson Pourquoi Moi ?, est le nouvel artiste découverte plébiscité par les Médias Francophones Publics. Le jeune Bruxellois, passé récemment à Bertrix pour Viva for Life et en live sur Tipik, est aussi sur toutes les ondes pour la Semaine de la musique belge.

Mewhy, un jeune artiste bruxellois aux multiples facettes dont le talent ne demande qu'à éclore à l'international. Cela tombe bien, en pleine Semaine de la musique belge sur les antennes de la RTBF, il succède au Québécois Adib Alkhalidey comme nouvel artiste découverte par les Médias Francophones Publics MFP.

Après avoir sorti deux EP auto-produits, il a présenté deux nouveaux singles ces derniers mois, Tout contrôler et Pourquoi Moi ? qui annoncent un premier album haut en couleurs. C'est ce dernier morceau, sorti il y a deux semaines, qui a été retenu par les MFP.

Multi-instrumentiste aussi alerte à la guitare et au ukulélé qu’au piano et derrière sa mixtape, Mewhy multiplie les audaces et partage sa joie de vivre et ses réflexions sur le monde. Généreux et curieux, il aime aller à la rencontre du public et se laisse aussi surprendre par des découvertes inattendues. Que ce soit dans une classe de primaire en présentant sa musique et son métier à des enfants n’ayant pas leur langue dans leur poche ou sur la scène de Viva for Life en reprenant le titre le plus plébiscité de l’opération de solidarité, Prendre un enfant d'Yves Duteil, qu’il ne connaissait pas quelques jours avant.

Il a aussi eu l’occasion de partager plusieurs titres lors de nombreux concerts - que ce soit à "Rêve Bivouac" pendant l’été 2022 ou dans le cadre de la session Sofar Sounds lors de la reprise des événements du collectif international à Bruxelles le 15 octobre 2022.