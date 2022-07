Le Belge Maximilien Drion sacré champion d'Europe de course de montagne

Exploit belge aux championnats d'Europe de course de montagne! Notre compatriote Maximilien Drion a décroché une magnifique médaille d'or à El Paso, en Espagne, devant des coureurs professionnels plus confirmés.

Une première place d'autant plus belle pour cet athlète de 25 ans, qui l'a remporté sur une distance un peu inhabituelle. Plus à l'aise sur 30 kilomètres, Drion s'est imposé devant les Français Arnaud Bonin et Thomas Cardin après 45 kilomètres de course.

Ce sportif belge, aussi à l'aise en trail qu’en course de montagne, excelle également en ski-alpinisme. En février dernier, Maximilien Drion s'était classé troisième des Championnats d’Europe à Boi Taull dans les Pyrénées espagnoles.