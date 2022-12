Le Belge Luca Mastroianni et ses fresques digitales, chouchou des égéries

On n’est jamais mieux servi par soi-même, c’est peut-être un des dictons qui correspond le mieux à l’approche et la philosophie du jeune créateur belge basé à Bruxelles. A l’image des créations qu’il poste sur sa page Instagram depuis octobre 2018, Mastroianni a beaucoup évolué. A la base plus centré sur le vêtement en lui-même, il a rapidement embrayé vers l’appropriation et une sorte de “néo-interprétation” des peintures issues du classicisme.

Souvent cloisonné dans sa chambre lorsqu’il crée, il utilise son espace d’expression comme un abrogateur de genres, de limites. Toujours à la croisée des styles, à l’image de ses créations pour Burberry, Prada ou Billboard, c’est bien sa soif d’audace et de pastiche qui le caractérisent.