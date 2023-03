Le Belge Karel Sabbe termine la Barkley, la course la plus difficile au monde, pour 6 minutes

6 petites minutes. C’est le temps qu’il restait au Belge Karel Sabbe pour terminer la Barkley Marathons, la course à pied considérée comme la plus difficile au monde. Six minutes et 27 secondes exactement sur les 60 heures autorisées aux concurrents pour terminer les 5 boucles de cette compétition impitoyable. La Barkley, c'est un parcours ultra sélectif, sauvage, à travers la dense forêt du Frozen Head State Park, un parc national du Tennessee, en plein cœur des Etats-Unis. Une course d'orientation de près de 200 kilomètres en totale autonomie sur un terrain hostile, affichant plus de 20.000 mètres de dénivelé positif. Le dentiste de 34 ans d'Anzegem a arrêté le chrono à 59 heures, 53 minutes et 33 secondes.

Depuis la création de cette épreuve devenue mythique en 1989, seuls 17 coureurs sur les centaines qui se sont présentés au départ ont réalisé l’exploit de terminer la course dans le temps imparti. Plus personne n’avait réussi à le faire depuis 2017 et la victoire de John Kelly qui a réédité la performance cette nuit. Cette année, fait exceptionnel, ils sont donc trois à avoir "bouclé la boucle". Karel Sabbe a été devancé par le Français Aurélien Sanchez, qui a, fait très rare sur la Barkley, remporté la course à l'occasion de sa première participation et franchi la ligne d’arrivée après 58:23:12, devant l’Américain John Kelly 2e en 58:42:23. Mais à la Barkley, il n'y a pas de vainqueur, juste des finishers. Kelly était le 15e en 2017, Sanchez est devenu le 16e et le belge Sabbe, pour sa 3e participation, le 17e. Une édition historique marquée par une météo clémente dans une région habituellement marquée par le mauvais temps.

Karel Sabbe était le dernier encore en course l’an dernier mais avait été contraint à l’abandon après avoir été victime d’hallucinations, parlant à des poubelles.