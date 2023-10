Le Belge Ilan Van Wilder piège Pogacar et Roglic et s’offre les Trois Vallées Varésines

Le Belge de l’équipe Soudal Quick-Step a accompagné les favoris de l’épreuve dans le dernier tour de l’exigeant circuit local avant de "partir en facteur". Après avoir résisté à l’accélération de Tadej Pogacar à 12 km de l’arrivée, Van Wilder s’est calé dans les roues d’un groupe composé de Primoz Roglic, Richard Carapaz, Enric Mas, Aleksandr Vlasov ou encore Michael Woods.

Ce joli monde s’est regardé et a commencé à tergiverser. Van Wilder a alors joué son va-tout à 9 bornes du but pour creuser un premier écart significatif. Malgré les derniers kilomètres compliqués et une entente retrouvée au sein du groupe de poursuivants, Van Wilder s’est présenté en solitaire dans les rues de Varese pour décrocher la 102e édition de la classique italienne.

Auteur d’une attaque dans le dernier kilomètre, le champion olympique Richard Carapaz s’est emparé de la deuxième place, précédant de quelques mètres un petit groupe réglé par Vlasov, 3e devant Roglic et Pogacar.

Ilan Van Wilder est le premier belge à s’imposer sur les Trois Vallées Varésines depuis Edddy Merckx en 1968. Il a décroché la troisième victoire de sa carrière après une victoire d’étape et le classement final du Tour d’Allemagne.

Douzième du dernier Tour d’Italie et seulement âgé de 23 ans, Van Wilder obtient un résultat probant et encourageant en vue de la suite de sa carrière.