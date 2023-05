Le Belge Gustaph fait danser le monde entier en demi-finale de l'Eurovision 2023 !

Si Gustaph représente la Belgique pour la première fois au Concours Eurovision de la chanson 2023 avec la chanson "Because of you", ce n’est pas pour autant la première fois qu’il y participe. Gustaph n’en est pas à son premier Eurovision puisqu’il avait déjà participé en tant que choriste en 2018 pour accompagner la chanteuse Sennek à Lisbonne, et en 2021 avec le groupe Hooverphonic à Rotterdam. Et ce coup-ci, il entre dans la lumière avec ce titre dédié à la famille qu’on s’est choisi et qui nous porte, tout en portant haut et fort les couleurs de la communauté LGBTQIA +. Sur scène Gustaph arbore une tenue rose et blanche – création du styliste anversois Walter Van Beirendonck, le même qui avait assuré le stylisme de notre candidat Eliot en 2019.

Notre représentant est accompagné de trois choristes qui sont aussi ses amies, et du danseur PussCee West, une véritable légende des soirées New-Yorkaise. A quatre, ils mettent le feu sur la scène de Liverpool, et font danser le public ainsi que les téléspectateurs du monde entier sur "Because of You" !