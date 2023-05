Le Belge Gustaph ce jeudi soir en demi-finale de l’Eurovision : "Cette chanson donne une sorte de joie"

À 18 ans, Gustaph signe son premier contrat d’enregistrement. À l’époque, son nom de scène est "Steffen" et son premier single s’intitule "Gonna Lose You". Il se place rapidement dans les hit-parades et décroche alors le prix Radio2 Zomerhit de la meilleure première sortie.

Peu de temps après, Gustaph se consacre à des études de jazz vocal au Conservatoire de Gand. Parallèlement il se lance comme choriste, notamment avec le groupe Zap Mamma ou lors des rencontres entre Natalia et les Pointer Sisters.

Il y a 15 ans, l’Anversois sort le single "Jaded" qui relance son succès, et il fait la rencontre d’Andy Butler qui lui demande de rejoindre son groupe Hercules and Love Affair. Après plusieurs tournées internationales et deux albums co-signés avec Andy Butler (salués par la critique internationale), Gustaph quitte Hercules and Love Affair.