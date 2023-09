Le Belge francophone dévore 5h37 de vidéos par jour

Avec 197 minutes de vision chaque jour, la TV occupe la première marche du podium, culminant à 58% du temps vidéo. Selon l’étude, le genre, le groupe social et l’âge sont des facteurs déterminants dans la consommation. Ainsi, par exemple, les hommes regardent davantage de vidéos sur internet que les femmes. Et si les 18 à 24 ans visionnent plus de vidéos (réseaux sociaux et internet) sur leur smartphone, la TV représente tout de même 39% de leur temps d’écran (2h20 par jour).

Les 25 à 34 ans, qui entrent dans la vie active constituent une catégorie d’âge pivot, pointent les analystes. Progressivement, ils vont regarder un peu moins de "short form" et se tourner vers des contenus TV, sachant que ces derniers vont prendre encore plus d’importance chez les 35-44 ans, les 45-54 ans et les 55-64 ans.

De manière générale, "la plus grande partie de nos consommations vidéo se fait à la maison, et en soirée. L’écran le plus utilisé est la télévision, suivie de l’ordinateur et du smartphone ", souligne également l’étude. Enfin, les 18-64 ans ingurgitent environ 20 minutes de publicités vidéo par jour via les chaînes de TV, les vidéos sur Internet et les réseaux sociaux. Cette enquête a été réalisée sur la base d’un échantillon de 2300 personnes.