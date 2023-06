Le Belge Cyril Ngonge plante un doublé en barrage pour le maintien, le Hellas Vérone reste en Serie A

Le Belge Cyril Ngonge s’est mué en héros du Hellas Vérone dimanche soir en barrage pour le maintien en Serie A. L’ancien produit du centre de formation du Club Bruges, aujourd’hui âgé de 23 ans, s’est en effet offert un doublé (26e et 38e) pour accabler le Spezia, rélégué en Serie B.

Passé par Waalwijk et Groningen après son aventure à Bruges (4 apparitions en Pro League), l’attaquant belgo-congolais avait débarqué chez les Véronais en janvier dernier. Ngonge a su s’illustrer auprès de ses nouveaux supporters et termine ces premiers mois à Vérône avec un bilan de 5 buts et un assist en 14 rencontres. De quoi certainement convaincre ses dirigeants de le prolonger alors que son contrat expire à la fin du mois.

Le Spezia est donc la 3e équipe reléguée en Serie B après la Sampdoria et la Cremonese. Ce dimanche soir, Cagliari et Claudio Ranieri ont quant à eux arraché la promotion en Serie A et retrouveront l’élite comme Frosinone et Genoa.