Le Belge construit toujours plus petit : en 20 ans, la surface des maisons neuves a diminué de 25 m²

Si le Belge construit de plus petites maisons, c’est aussi et surtout à cause des coûts qui augmentent. Les terrains sont plus chers ce qui réduit déjà le budget, sans oublier le prix des matériaux qui a progressivement augmenté avant de véritablement exploser ces dernières années "le Covid et la guerre en Ukraine ont accéléré le phénomène" constate Rafael Lecomte, architecte à Liège "dans un premier temps, c’était le bois et l’acier, mais aujourd’hui la tendance s’inverse, surtout pour le bois dont le prix diminue fort. Actuellement, ce sont les produits comme la brique et le verre qui coûtent le plus cher parce qu’ils sont fabriqués à l’aide de gaz".

Un projet sur deux n’aboutit pas

Résultat, pour un même budget qu’il y a 15 ou 20 ans, le Belge se retrouve avec un projet plus petit et doit faire des choix. Certains sont même obligés d’abandonner "c’est une réalité, on a un projet sur deux qui n’aboutit pas parce que quand on arrive au devis avec les entrepreneurs, c’est tellement élevé que ni les banques, ni les clients ne les suivent dans le projet" confie l’architecte qui ajoute que les taux d’intérêt pour les prêts sont aussi moins intéressants.

Tout cela met à mal le modèle traditionnel de la maison 4 façades. De nombreux Belges se tournent vers la construction de maisons 2 ou 3 façades ou vers des projets alternatifs comme les maisons partagées, sans oublier ceux qui se lancent dans la rénovation. Autant de pistes qu’il va falloir davantage envisager vu la politique "Stop béton" attendue en Wallonie pour 2025 et 2050. D’ici 2 ans, l’étalement urbain sera tout d'abord limité, avant d’être totalement interdit dès 2050. Construire sa maison sur un terrain vierge ne sera dès lors plus possible.