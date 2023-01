Le Belge Alexander Blockx file au 3e tour chez les juniors, Alison Van Uytvanck éliminée en double

Alexander Blockx (17 ans) s'est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem, chez les juniors lundi à Melbourne.

Notre compatriote Alexander Blockx, 10e mondial et tête de série N.3, s'est imposé en deux sets, 6-4, 6-4, face au Turc Atakan Karahan (ITF 52). La rencontre a duré 1 heure et 11 minutes. Au troisième tour, Blockx affrontera le Bulgare Adriano Dzhenev, 27e mondial et tête de série N.15. En 2022, Blockx avait atteint les quarts de finale de l'US Open, son meilleur résultat en Grand Chelem. Cette année, il participe à son premier Open d'Australie.