Le Belfius Viva for Life Tour est de retour : voici les 5 villes

Le cube de Viva for Life sera présent à Bertrix du 17 au 23 décembre. Un moment déjà fort attendu par de nombreux citoyens. En parallèle, le Belfius Viva for Life Tour partira à la conquête des routes de Wallonie et de Bruxelles. Où et quand ? Les villes sont désormais connues ! Soyez aux rendez-vous !

Le Belfius Viva for Life Tour s’est gentiment imposé en Fédération Wallonie-Bruxelles : c’est avec bonheur et enthousiasme que les habitants et organisateurs de défis le voient débarquer dans leur localité.