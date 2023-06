Le bel hommage du Tour de Suisse au futur retraité Michael Schär

Si en Belgique, tous les regards sont tournés vers Remco Evenepoel et Wout van Aert sur le Tour de Suisse, un autre coureur était au centre de l’attention ce lundi. Michael Schär, le Suisse de l’équipe AG2R Citroën vit en effet sa dernière saison au sein du peloton professionnel et a été mis à l’honneur.

Acclamé par le public sur le podium, il a reçu un petit VTT sur lequel il a ensuite roulé au milieu d’une haie d’honneur formée par le peloton de ce Tour de Suisse.

Eternel compagnon de Greg Van Avermaet, avec qui il a partagé une grande partie de sa carrière, le Suisse va donc quitter le peloton en même temps que le Belge. Coéquipiers depuis 2011, ils ont passé une grande partie de leur carrière chez BMC avant de partir chez CCC et puis chez AG2R Citroën.

Le plus grand moment de la carrière de Michael Schär restera sans doute son titre de champion de Suisse, remporté en 2013. Il faisait également partie des équipiers présents autour de Cadel Evans lors de la victoire de l’Australien sur le Tour de France. A 36 ans, le Suisse a passé 18 saisons au sein du peloton professionnel.