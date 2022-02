Le bel hommage de la chorale Choir! Choir! Choir! à Meat Loaf

Vous le savez : le chanteur Meat Loaf nous a quittés ce 20 janvier 2022 à l'âge de 74 ans.

La chorale canadienne Choir! Choir! Choir!, basée à Toronto, a tenu à rendre hommage à l'artiste. Forte de 225 vocalistes, elle a ressorti de ses tiroirs une reprise puissante du classique "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" proposant une interprétation particulièrement émouvante.