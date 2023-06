Le bel essor de l'agroforesterie en Brabant wallon

On avait perdu l'habitude de les voir au milieu des champs : des haies qui protègent les cultures du vent et des arbres, dont la présence est bénéfique à plus d'un titre. Bernard Maus est agriculteur et président de l'association wallonne de l'agroforesterie. Il reconnaît lui-même qu'il n'a rien inventé mais qu'il a réintroduit ces anciennes pratiques chez nous :

" A l'heure des changements climatiques, on peut déjà souligner que la présence d'arbres et de haies favorise d'emblée la biodiversité. Le processus de décomposition des feuilles rend le sol plus perméable, l'eau pénètre donc plus facilement dans le sol au lieu de ruisseler quand il y a des orages. C'est un des avantages parmi d'autres; cela signe aussi le retour des abeilles, des insectes..."

Pour les agriculteurs la présence de végétaux présente effectivement d'autres avantages : elle permet d'éviter les coulées boueuses lors de fortes pluie, les arbres abritent les prédateurs qui ravagent les cultures - comme les pucerons par exemple - et ils abritent le bétail de la pluie et du soleil.