Un programme supplémentaire ajouté :

Une chorégraphie de Maurice Béjart / Sur une musique de Mikis Theodorakis

La Première eut lieu le 3 octobre 1983 au City Center de New York.

“Pour ces “danses grecques”, j’ai cherché à limiter au maximum les emprunts à des “pas” authentiquement grecs. Certaines danses en contiennent deux ou trois; d’autres pas du tout, et ce sont certainement les plus réussies, les plus grecques ! Trouver un style de danse qui évoque un parfum, une couleur, tout en restant à la base de la danse classique et de la danse contemporaine telles que nous les pratiquons au Béjart Ballet Lausanne.” Maurice Béjart