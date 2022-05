Le Beiaardcantus à Leuven ou le plus grand cantus du monde

Plus de 4000 étudiants se sont réunis à l’occasion de cet évènement qu’on appelle le Beiaardcantus, et qui se tient tous les 3 ans sous le carillon de la bibliothèque universitaire de Louvain.



Il s’agit ni plus ni moins du plus grand cantus au monde.

La principale activité de ces jeunes est d’entonner des chants estudiantins, tout en buvant des bières. Quelque 20.000 litres étaient d’ailleurs prévus pour cette 7e édition.



Comme on peut le voir, les étudiants s’en sont donné à coeur joie, puisque ça faisait 5 ans qu’ils n’avaient plus eu l’occasion de se réunir, à cause de la pandémie.

Si la bière a coulé à flot, on notera quand même que l’eau était gratuite et distribuée à volonté. Pas sûr cependant que cela ait suffit pour éviter les éventuelles gueules de bois...