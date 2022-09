Le béguinage d’Anderlecht rouvre ses portes au public après une rénovation complète, annoncent vendredi les musées Maison d’Erasme & Béguinage. L’endroit sera accessible au public dès cette année pour un nombre limité de jours avant la réouverture définitive en 2023.

En attendant celle-ci, prévue pour l’automne 2023, des journées spéciales d’ouverture du béguinage d’Anderlecht sont prévues les 17 et 18 septembre, les 2,6, 22 et 23 octobre, les 6 et 15 novembre et le 4 décembre.

"Cette période de réouverture sera ponctuée de visites guidées, de performances artistiques, de concerts et de conférences présentant les multiples facettes du mouvement des béguines", a déclaré Zahawa Seewald, directrice des musées communaux d’Anderlecht.

Classé monument historique, le plus petit béguinage de Belgique forme avec la Maison d’Erasme et l’église gothique Saint-Pierre-et-Saint-Guidon un ensemble remarquable de bâtiments datant des 15e, 16e et 18e siècles en plein centre d’Anderlecht. Le complexe se compose de deux ailes entourées d’un jardin fermé dans lequel se trouve un puits.

"La nouvelle muséographie met en lumière les recherches menées depuis deux ans sur l’histoire de ce lieu et des archives et collections qu’il abrite", conclut Mme Seewald.