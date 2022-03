Le beffroi de Tournai est dans un piteux état

À Tournai, le beffroi surplombe la ville de Tournai depuis le XIIe siècle. Il est reconnu comme patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est le plus ancien beffroi de Belgique et cela se voit, cet illustre bâtiment est malade. Infiltration d’eau, l’humidité, le clocher qui penche et les taches visibles depuis l’extérieur, la liste est longue. En juin dernier, on ne savait pas encore s’il y avait des risques pour la stabilité du beffroi mais pour une question de sécurité, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois avait ordonné sa fermeture.

La technologie pour un meilleur diagnostic

Depuis, des tests ont été réalisés, des architectes travaillent sur le dossier. Une technique de photogrammétrie a été utilisée. Des photos à des points de vue différents ont été prises. En les réunissant, cela permet une reconstitution en 3D du bâtiment, on a donc désormais une idée plus précise de l’ampleur des dégradations.

Grâce à cette technique on s’est rendu compte que la situation est moins grave que prévu.

Il y a cependant une urgence qui ne peut pas attendre l’hiver prochain et ses éventuelles gelées. Il s’agit de l’infiltration d’eau. Des premiers travaux d’étanchéisation devraient en partie résoudre ce problème avant cet été.

Un beffroi qui penche

Autre souci, quand on regarde le Beffroi, on a l’impression qu’il penche et ce n’est pas qu’une impression. Si des travaux l’ont stabilisé il y a plusieurs dizaines d’années, on ne pourra jamais le redresser et il gardera sans doute sa forme actuelle. Mais attention, ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’en occuper. La chose à faire c’est de veiller à ce que la situation ne s’aggrave pas, ce qui demande un contrôle régulier.

Il faudra un peu de patience avant que le public ne puisse y accéder à nouveau. Sans compter que pour un patrimoine classé, cela demande des autorisations. En attendant, les Tournaisiens sont heureux de réentendre sonner le carillon toutes les heures.