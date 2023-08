"Le meilleur bronzage de tous les temps" : c'est en ces termes qu'est présenté le "beer tanning" ("bronzage à la bière") sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où la tendance a explosé. Résultat, les hashtags consacrés à cette tendance pointent à plus de 200.000 vues en ce début du mois d'août alors que les vacances estivales battent leur plein.

Le concept est assez simple bien que dangereux : il s'agit de troquer sa crème solaire habituelle contre de la bière et de s'enduire le corps de la célèbre boisson. A en croire les utilisateurs du réseau social chinois, le houblon contenu dans la bière activerait la mélanine et permettrait donc de bronzer plus rapidement et plus efficacement.