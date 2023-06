Le "bed rotting" ou quand ne rien faire devient tendance chez la Gen Z.

Rester dans son lit pour ne rien faire. C'est la nouvelle tendance sur Tik Tok et elle porte même un nom : le bed rotting, le "lit pourri". Des internautes, en général des membres de la Gen Z, se filment dans leurs chambres en train de traîner au lit. L'objectif ? Décompresser et se ressourcer loin du stress et de l'anxiété exercés par la vie extérieure.