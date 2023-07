Le Beau Vélo de RAVel : Vaux-sur-Sûre, le samedi 15 juillet 2023

Chantal se destinait à devenir journaliste mais la rencontre en 1964 avec Jean-Jacques Debout, son mari, lui réserve une tout autre carrière. Il va, en effet, composer pour elle et en faire une chanteuse. Chantal s’essayera également au cinéma tournant avec Jean-Luc Godart ou Pierre Tchernia. Elle va enregistrer quelques disques yéyé et puis elle mettra son travail entre parenthèses pour élever ses enfants.

En 1972, elle reprend la chanson et trois ans plus tard, à la suite du remplacement de Brigitte Bardot, elle va se retrouver dans une célèbre émission télé de Maritie et Gilbert Carpentier. Sa chanson " Adieu les jolis foulards " écrite par Jean-Jacques a du succès et deux plus tard, il lui écrit un album : " Voulez-vous danser grand-mère ? ". Elle va enchaîner les succès pour enfants et leur proposer des spectacles féeriques et grandioses.

Les années passent et fin 2000, Chantal commence à se produire dans les discothèques où elle rencontre le succès. Les enfants d’hier ne l’ont pas oubliée mais elle conquit également les nouvelles générations. Chantal est en tournée 2023-2024 avec son tout nouveau spectacle sur : "La route enchantée" et depuis début juillet 2023, elle a sorti son DVD " La poupée de sucre ". Pour connaître les dates, c’est ici.