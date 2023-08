Le Beau Vélo de RAVeL : sixième étape à Hannut, le 12 août 2023

Le territoire de Hannut se partage entre le bassin hydrographique de la Meuse et celui de l'Escaut. La cité est traversée par une chaussée romaine reliant Bavai à Cologne. Elle a accueilli sur son territoire un illustre scientifique en la personne de Zénobe Gramme, l'inventeur de la dynamo.



Nous traversons Villers-le-Peuplier, Crehen et Thisnes avant de faire une courte pause à Grand-Hallet. C'est ici qu'a été battu un record du monde assez insolite qui se trouve d'ailleurs dans le Guinness Book : une habitante, Yvette Dardenne, y possède la plus grande collection du monde de boîtes en fer blanc lithographiées. Dans son musée, elle explique sa passion et les histoires qui se cachent derrière. Visite sur rendez-vous !

Ensuite nous empruntons, dans les environs d’Avernas-le-Bauduin, le RAVeL de l’ancienne ligne de chemin de fer 127. Celui-ci permet de parcourir, en site propre, une grande partie du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne ainsi que le plateau hesbignon.

Nous en sortons à hauteur de Bertrée pour rejoindre Hannut par les villages de Cras-Avernas, Trognée, Abolens, Blehen, Lens et Poucet. Hannut abrite de nombreux châteaux et châteaux-fermes, qui, paraît-il, n'ont rien à envier aux châteaux de la Loire. Le plus ancien se trouve à Trognée, il date du XVIème siècle. Celui de Moxhe est inscrit au patrimoine immobilier de Wallonie.