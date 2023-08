Le Beau Vélo de RAVeL : septième étape à Auderghem, le 19 août 2023

Au départ du stade de rugby d'Auderghem, nous prenons la direction de la forêt de Soignes, un havre vert à proximité de grands axes routiers. On n'est jamais loin ici de consulats, représentations et autres ambassades.

Côté faune, disparus depuis 1917, les sangliers ont fait leur réapparition en 2022, dans la partie bruxelloise de la forêt, sur le territoire des communes de Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem et Watermael-Boitsfort. Omnivores, les sangliers se nourrissent notamment de petits rongeurs dont ils régulent la population.

Nous pédalons en direction de l'hippodrome de Boitsfort puis le long des boulevards et aménagements cyclables en direction des étangs Mellaerts. Les deux étangs ont été, à l'origine, formés par d'anciens marécages de la Woluwe. Ils sont aussi alimentés par de nombreuses sources.

Le parc qui les entoure, du nom de l’ancien propriétaire du site, est un lieu de promenade et de loisirs qui, depuis plus d’un siècle, ravit les amateurs de plans d’eau. Les berges ont été refaites en pentes douces : une configuration propice à l'enracinement des plantes, qui offre une meilleure résistance à l'érosion et facilite l'accès des animaux au plan d'eau.

Les prairies et pelouses humides qui entourent les étangs développent un biotope végétal particulier, très attirant pour la vie animale !

Retour par les quartiers tranquilles de Woluwe-Saint-Pierre !