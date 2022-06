Le Beau Vélo de RAVeL : revivez la première étape "trait d'union" d'Eupen à Trooz

Grand jour ce samedi 25 juin pour le Beau Vélo de RAVeL. Adrien Joveneau a repris la route pour une 23ème saison. Cette première étape, plus longue qu'à l'accoutumée avec 71 kilomètres au total, a parcouru les Vallées de la Vesdre et de l'Ourthe. Symboliquement elle représentait un trait d'union entre l'événement cycliste et les personnes sinistrées de ces régions, bien impactées. Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF "tenait à être avec ceux qui font revivre la vallée". Jean-Michel Saive et Ingrid Berghmans avaient aussi fait le déplacement.

Rien n'est oublié, les habitants sont encore marqués mais un seul but les occupe : avancer et retrouver l'énergie et l'enthousiasme de cette belle région touristique.